В Москве уровень сероводорода превысил норму в три раза

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В Москве уровень сероводорода превысил норму в три раза

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мосэкомониторинг сегодня зафиксировал трёхкратное превышение допустимой концентрации сероводорода.

— На других территориях (не вблизи автотрасс. — Прим.ред.) аналогичные показатели достигают: сероводород — 0,2–3,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), — говорится в сообщении ведомства по итогам мониторинга.

Там пояснили ТАСС, что речь идёт главным образом о Восточном административном округе города. Высокий уровень сероводорода связывают с "плохими условиями рассеивания". По остальным веществам состав воздуха был в норме.

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