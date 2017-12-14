В Москве уровень сероводорода превысил норму в три раза

Мосэкомониторинг сегодня зафиксировал трёхкратное превышение допустимой концентрации сероводорода.
— На других территориях (не вблизи автотрасс. — Прим.ред.) аналогичные показатели достигают: сероводород — 0,2–3,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), — говорится в сообщении ведомства по итогам мониторинга.
Там пояснили ТАСС, что речь идёт главным образом о Восточном административном округе города. Высокий уровень сероводорода связывают с "плохими условиями рассеивания". По остальным веществам состав воздуха был в норме.
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