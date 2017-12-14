Минздрав порекомендовал украинцам меньше кушать

В стране пересмотрели нормы питания, объяснив это стремительным ожирением населения.

Министерство здравоохранения Украины составило для украинцев "тарелку здорового питания". В ней перечислен необходимый организму список продуктов и рекомендованный размер порций для детей и взрослых. Но дело в том, что нормы сокращены.

В число рекомендованных вошли сезонные овощи и фрукты, молочные и кисломолочные продукты, различные виды рыбы и мяса.

Согласно этим рекомендациям, каждый украинец сможет составить свой сбалансированный рацион. К примеру, 300 грамм овощей предлагают есть каждый день, 2–3 рыбных и мясных блюда в неделю.

Отмечается, что нормы питания впервые пересмотрели с 1999 года. Это вызвано тем, что украинцы начали толстеть. Это подтвердил президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец который заявил, что порядка 50% украинцев до 50 лет страдают от ожирения.