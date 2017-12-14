"Завалили мелочами". Жириновскому не понравились вопросы Путину

Политик пожаловался, что "всё должен делать президент: от куска дороги в Калининграде до забора и деревьев".

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал мелочными вопросы, заданные президенту России Владимиру Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

— Завалили президента мелочными вопросами. До мелочи уже дошли, вон там деревья вырубают, там забор поставили. Навалились, всё должен делать президент: от куска дороги в Калининграде до забора и деревьев, — заявил он журналистам.

Главный либерал-демократ страны отметил, что, по его мнению, "слишком подробно задают вопросы и слишком подробные ответы". Жириновский считает, что можно было охватить большее количество тем, сократив длину и того, и другого.

— Приглашают 1500 журналистов, а удаётся ответить только 100, — подытожил политик.

Пресс-конференция главы государства продолжалась 3 часа 50 минут. За это время обратиться к Путину успело 55 человек. Всего было задано 76 вопросов. В числе прочего были затронуты темы, касавшиеся КНДР, ситуации на Украине, допинг-скандала и, конечно же, предвыборной кампании Путина.