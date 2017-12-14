Мужчину, который в Новый год сжёг мать и собственного сына, осудили на 20 лет

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Мужчину, который в Новый год сжёг мать и собственного сына, осудили на 20 лет

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Фото: © flickr.com/Tiago Cabral 

31-летний преступник вывез близких родственников за город, запер в дачном домике и поджёг его.

В Белгороде суд вынес приговор 31-летнему жителю Курской области, который заживо сжёг собственную мать и сына-первоклассника. Как сообщает прокуратура региона, обвиняемому назначили 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком ещё на один год.

По данным следствия, 1 января 2016 года мужчина вывез свою пенсионерку-мать и ребёнка на дачу в Старооскольском районе. Заперев родственников в доме, он поджёг его. Судмедэксперты установили, что смерть женщины и семилетнего мальчика наступила от ожогового шока либо от от отравления продуктами горения.

К слову, психиатрическая экспертиза у подсудимого отклонений не выявила. Причинами, которые толкнули мужчину на страшный поступок, стали постоянные конфликты и личная неприязнь.

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