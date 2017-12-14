Россия вводит эмбарго на ввоз чая из Шри-Ланки из-за опасного жука

Потери от завоза насекомого-вредителя в страну могли составить десятки миллиардов рублей.

Россельхознадзор 18 декабря введёт ограничение на ввоз растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в партии чая опасного капрового жука. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что жук был обнаружен при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля.

Как отметили в Россельхознадзоре, потери от заноса этого жука в страну могли составить десятки миллиардов рублей.

Капровый жук повреждает запасы зерновых, арахис, копру. Насекомое является карантинным объектом для ряда стран, в том числе России.