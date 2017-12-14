Тюменский алиментщик трижды вызывал скорую, чтобы не ехать в суд

Уже несколько лет нерадивый отец не платит алименты на содержание троих детей, один из которых — инвалид с детства.

В Тюменской области алиментщик нашёл новый способ скрыться от правосудия. Чтобы его не забрали судебные приставы, мужчина трижды инсценировал боли и вызывал медиков. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Оказалось, что нерадивый отец должен более миллиона рублей алиментов. Его бывшая жена рассказала, что у них трое детей, один из которых — инвалид с детства. По её словам, уже несколько лет мужчина никак не помогает семье.

Когда к нему обратились приставы, он притворился больным и трижды вызывал бригаду скорой помощи. Приехавшие к симулянту медики диагностировали у него лёгкую форму ОРВИ и отказали в госпитализации. В итоге мужчине всё-таки пришлось поехать на судебное заседание.

Мировой судья арестовал тюменца на десять суток за неуплату. Если нерадивый отец и дальше продолжит уклоняться от выплат, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Сейчас судебные приставы изучают реальное имущественное положение алиментщика. По рассказам его бывшей супруги, у мужчины есть прибыльный бизнес. Однако согласно документам, он работает водителем на предприятии. Уже стало известно, что организация, где трудоустроен симулянт, не сдаёт отчётность с 2014 года.