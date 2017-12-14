Детский омбудсмен обратила внимание полиции на "экологичные" розги Стерлигова

Оказывается, в России уже был прецедент с привлечением к ответственности владельцев книжной лавки, которые запустили в продажу прутья для порки.

Уполномоченная по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова раскритиковала предпринимателя Германа Стерлигова, чей ассортимент товаров пополнился свежими розгами. В рекламе указано, что они срезаны "в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги", но это отнюдь не доказывает, что они безвредны для детского здоровья, утверждает правозащитница.

По словам Денисовой, компетентные органы непременно должны вмешаться в ситуацию с продажей незаконных "средств воспитания детей".

— Ситуацию должны проанализировать и вмешаться правоохранительные органы, тем более что практика по аналогичному случаю уже есть, — приводит её комментарий РИА "Новости".

Денисова напомнила, что в 2015 году одна из книжных сетей Самары запустила продажу розг, но по результатам прокурорской проверки было определено, что товар не соответствует требованиями федерального закона "О рекламе", поскольку содержит призыв к насилию над детьми.

Добавим, российский предприниматель Герман Стерлигов в целом известен своим необычным маркетингом: так, у входа в его фермерские магазины висят таблички "П*** (лицам нетрадиционной ориентации) вход запрещён", которые в итоге привлекли к нему внимание правоохранителей.