Над аргентинской подлодкой перед её исчезновением видели британский вертолёт

Об этом, как уверяют родственники пропавших моряков, те сообщали в СМС-сообщениях.

Вертолёт военно-морских сил Великобритании и корабль Чили преследовали аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" перед её исчезновением. Об этом, как сообщает Telesur, заявила сестра одного из пропавших моряков Джессика Медина.

Она отметила, что сообщение от брата было странным. Согласно ему, преследовали лодку у Фолклендских (Мальвинских) островов, которые являются спорными для Британии и Аргентины.

По словам девушки, родственники других членов экипажа тоже получили такие сообщения. В Министерстве обороны Великобритании эту информацию опровергли.

Международная поисковая операция меж тем продолжается. Ранее сообщалось, что лодку перед исчезновением должны были отправить на ремонт.