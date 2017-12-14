В Сургуте ОМОН нагрянул на свадьбу для задержания нелегалов

Трое гостей были взяты под стражу за нарушение миграционного законодательства, ещё трое — за неповиновение полиции.

В Сургуте ОМОН нагрянул на свадьбу в рамках операции отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом URA.RU сообщили в Росгвардии.

Как уточняется, трое гостей на празднике были задержаны за нарушение миграционного законодательства, ещё трое — за неповиновение сотрудникам полиции.

— Просто приехали на свадьбу, всех положили, сломали камеру оператору, люди женятся один раз в жизни, а эти портят такой праздник, — рассказал недовольный очевидец случившегося Рашад Мамедов.

Как сообщает издание, это случилось в кафе "1001 ночь".