Дело о "телёнке с GPS" вернули в прокуратуру после обещания Путина разобраться

Президент сказал, что не понимает, почему нельзя прикрепить GPS к корове и обещал "отрегулировать" ситуацию.

Лебяжьевский районный суд вернул в районную прокуратуру уголовное дело в отношении жителя села Лопатки Евгения Васильева, которого судили за незаконный оборот спецсредств, после ответа Путина на пресс-конференции. Глава государства заявил, что не понимает, в чём суть претензий к фермеру.

— По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чём проблема, связанная с коровой, — сказал президент и пообещал "отрегулировать" ситуацию.

Сам многодетный фермер рассказал РБК, что после пресс-конференции Путина у него "не замолкал телефон, звонили журналисты и просто люди". Кроме того, Васильев поблагодарил журналиста, задавшего президенту этот вопрос.

— Трудно объяснить. Комок в горле, ну и прочее. В чудеса надо верить, ну и журналистам большое спасибо, — описал он свои эмоции от произошедшего.

Многодетный фермер купил GPS-трекер в китайском интернет-магазине, чтобы отслеживать передвижения своей коровы. Впоследствии оказалось, что в конструкции гаджета есть скрытый микрофон. В конце сентября 2017 года СК обвинил Васильева в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.