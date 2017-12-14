Массовое ДТП в Подмосковье: столкнулись фура, ВАЗ, автобус, скорая и спасатели

Массовая авария произошла на трассе у посёлка Новый в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Как сообщили Лайфу в правоохранительных органах, всё началось со столкновения рейсового автобуса с легковушкой. В результате водитель ВАЗ-2114 оказался зажат в салоне. На место вызвали сотрудников экстренных служб.

Пострадавшего водителя удалось разблокировать и поместить в карету скорой помощи. Но в этот момент на дороге занесло фуру, которая проезжала мимо места предыдущей аварии. Большегруз протаранил карету скорой помощи и автомобиль спасательных служб.

К счастью, в массовой аварии с участием пяти транспортных средств обошлось без жертв. Пострадали два человека, один из которых — извлечённый из легковушки водитель.

На месте работают оперативные службы. Информация уточняется.