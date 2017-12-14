Валентин Гафт госпитализирован в Москве

82-летний актёр Валентин Гафт попал в столичную больницу после неудачного падения. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что театр "Современник" отменил спектакль "Пока существует пространство" и перенёс его на февраль следующего года.

Валентин Гафт — актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. Всенародная слава к нему пришла после съемок в таких легендарных картинах Эльдара Рязанова, как "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные".

Как ранее сообщал Лайф, артист уже обращался за помощью медиков минувшим летом. Также дважды за день ему становилось плохо с сердцем в марте.

Лайф желает Валентину Иосифовичу скорейшего выздоровления.