Минстрой пообещал проверить все факты завышения коммунальных платежей

Также ведомство намерено в ближайшее время ужесточить контроль за работой управляющих компаний.

Министерство строительства и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займутся проверкой всех фактов завышенных цен за коммунальные услуги. Об этом, как сообщили в пресс-службе Минстроя, заявил глава ведомства Михаил Мень.

Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно ужесточён контроль работы управляющих компаний в сфере ЖКХ.

По его словам, предлагается также утвердить федеральную методику определения платы за обязательные жилищные услуги и ввести ограничения на их рост.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что проблем в ЖКХ "больше, чем решений".