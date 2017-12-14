Минстрой пообещал проверить все факты завышения коммунальных платежей

Министерство строительства и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займутся проверкой всех фактов завышенных цен за коммунальные услуги. Об этом, как сообщили в пресс-службе Минстроя, заявил глава ведомства Михаил Мень.
Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно ужесточён контроль работы управляющих компаний в сфере ЖКХ.
По его словам, предлагается также утвердить федеральную методику определения платы за обязательные жилищные услуги и ввести ограничения на их рост.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что проблем в ЖКХ "больше, чем решений".
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