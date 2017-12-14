Во Франции электричка протаранила автобус с детьми

Во Франции по меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения скоростной электрички и автобуса. Это случилось на юге страны в департаменте Восточные Пиренеи.

At least three dead as train collides with a school bus in France https://t.co/OOlKj8OkTf via @MailOnline — Mona Zia (@zia_mona) December 14, 2017

По данным Nice-matin, авария случилась на железнодорожном переезде. Кроме четырёх погибших детях сообщается о семи получивших тяжёлые травмы и о 12 с лёгкими.

По словам очевидцев, автобус буквально разорвало на части. Он оказался на переезде, когда шлагбаумы были закрыты.