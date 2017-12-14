Во Франции электричка протаранила автобус с детьми

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Во Франции электричка протаранила автобус с детьми

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Во Франции по меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения скоростной электрички и автобуса. Это случилось на юге страны в департаменте Восточные Пиренеи.

По данным Nice-matin, авария случилась на железнодорожном переезде. Кроме четырёх погибших детях сообщается о семи получивших тяжёлые травмы и о 12 с лёгкими.

По словам очевидцев, автобус буквально разорвало на части. Он оказался на переезде, когда шлагбаумы были закрыты.

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