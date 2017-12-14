Прокуратура возобновила дело против Родченкова о незаконном обороте веществ

Пока не известно, какое ведомство будет заниматься расследованием. Предполагается, что это будет МВД.

Прокуратура возобновила дело против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники.

— Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры, — рассказал источник.

Он не смог сказать, какое ведомство будет заниматься делом, но предположил, что это будет МВД, которое переняло функции Федеральной службы по контролю наркотиков.

Напомним, Родченкову было предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Сегодня на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории находится под контролем американских спецслужб.