Прокуратура возобновила дело против Родченкова о незаконном обороте веществ

Прокуратура возобновила дело против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники.
— Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры, — рассказал источник.
Он не смог сказать, какое ведомство будет заниматься делом, но предположил, что это будет МВД, которое переняло функции Федеральной службы по контролю наркотиков.
Напомним, Родченкову было предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Сегодня на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории находится под контролем американских спецслужб.
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