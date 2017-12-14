CNN: Истребители США были подняты для перехвата самолётов РФ в небе над Сирией

По данным телеканала, российская авиация якобы пересекла границу зоны деэскалации, после чего им подали несколько предупредительных сигналов.

Два истребителя ВВС США F-22 были подняты для перехвата двух боевых самолётов РФ в небе над Сирией в районе реки Евфрат. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американских военных представителей.

По её данным, инцидент произошёл в среду, 13 декабря. Как утверждает CNN, российские самолёты якобы пересекли границу зоны деэскалации, в связи с чем американские истребители подали им несколько предупредительных световых сигналов.

По словам одного американского представителя, в этом районе также находился российский истребитель Су-35. Вопрос об этом эпизоде якобы обсуждался по линии связи, предназначенной для предотвращения воздушных инцидентов в небе над Сирией.