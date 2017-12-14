На площади Киевского вокзала в Москве произошла массовая драка

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На площади Киевского вокзала в Москве произошла массовая драка

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве на площади Киевского вокзала началась массовая драка. На место ЧП выехала полиция. Об этом сообщает Mash.

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