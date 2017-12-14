Дважды Карлсон. Саакашвили признался, что уже убегал по крышам

По его словам, в первый раз он таким образом скрывался от агентов Комитета государственной безопасности СССР.

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже ранее убегал от силовиков по крышам. Об этом он рассказал украинскому изданию "Страна.ua".

По его словам, первый раз ему пришлось убегать от советского КГБ в 1986 году. Это произошло, когда агент пригласил его в ресторан "Столичный", где, как он сообщил, была устроена драка. Сотрудник госбезопасности вступил в драку и позвал Михо помочь ему, но после этого Саакашвили заметил, что в драке он остался один.

— Они хотели меня взять за хулиганство. Я убежал. Выбирался с кухни ресторана — по крыше, потом на задний двор, и уже оттуда поехал на вокзал и в Москву, — сказал он.

В итоге, как резюмировал экс-губернатор, через неделю, после того как он вернулся в Киев, был задержан КГБ за "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй".

— И отправлен в тот же изолятор, где я недавно провёл два дня, — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что 5 декабря в квартире Саакашвили в Киеве спецподразделение СБУ провело обыски. В связи с этим политик пригрозил спрыгнуть с крыши.

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой это напомнило историю про Карлсона.