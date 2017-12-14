Постпред США показала ракету, запущенную по Эр-Рияду

По словам Никки Хейли, демонстрируемая ракета является прямым доказательством незаконного распространения оружия иранского производства.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила в Вашингтоне детали иранской ракеты, которая была выпущена с территории Йемена по аэропорту Эр-Рияда четвёртого ноября.

Во время представления присутствовали члены Совбеза ООН, которые изучат ракету.

— Это конкретные свидетельства незаконного распространения иранского оружия, собранные прямо от военных атак в отношении наших партнёров в регионе, — заявила Хейли.

Напомним, в начале ноября системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили ракету, запущенную с территории Йемена хуситами. Обломки снаряда упали в незаселённой местности недалеко от аэропорта Король Халид.