Захарова заявила, что накачивание Украины оружием толкает её на военные авантюры

При этом они обвиняют ополченцев Донбасса в обстрелах, но с теми самыми поставками ВСУ ведут огонь.

Готовность США и Канады поставлять оружие на Украину толкает эту страну к развитию военных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает её руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД.

Она порекомендовала США и Канаде задуматься о своей ответственности за происходящее.

— В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие, — отметила Захарова.