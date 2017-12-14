Макрон объявил во Франции полную мобилизацию после ДТП со школьным автобусом

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране полную государственную мобилизацию после того, как в пригороде Перпиньяна столкнулись поезд и школьный автобус. Об этом французский лидер написал на своей странице в "Твиттере".

— Все мои мысли сейчас о жертвах этой страшной аварии и их семьях. Полная государственная мобилизация для оказания помощи, — написал Макрон.

Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 декабря 2017 г.

Напомним, сегодня во Франции произошло столкновение электропоезда со школьным автобусом на железнодорожном переезде. Жертвами аварии стали четверо детей, ещё семь получили травмы.