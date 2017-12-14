Макрон объявил во Франции полную мобилизацию после ДТП со школьным автобусом

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Макрон объявил во Франции полную мобилизацию после ДТП со школьным автобусом

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Philippe Wojazer

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране полную государственную мобилизацию после того, как в пригороде Перпиньяна столкнулись поезд и школьный автобус. Об этом французский лидер написал на своей странице в "Твиттере".

— Все мои мысли сейчас о жертвах этой страшной аварии и их семьях. Полная государственная мобилизация для оказания помощи, — написал Макрон.

Напомним, сегодня во Франции произошло столкновение электропоезда со школьным автобусом на железнодорожном переезде. Жертвами аварии стали четверо детей, ещё семь получили травмы.

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