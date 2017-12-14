Макрон объявил во Франции полную мобилизацию после ДТП со школьным автобусом

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране полную государственную мобилизацию после того, как в пригороде Перпиньяна столкнулись поезд и школьный автобус. Об этом французский лидер написал на своей странице в "Твиттере".
— Все мои мысли сейчас о жертвах этой страшной аварии и их семьях. Полная государственная мобилизация для оказания помощи, — написал Макрон.
Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 декабря 2017 г.
Напомним, сегодня во Франции произошло столкновение электропоезда со школьным автобусом на железнодорожном переезде. Жертвами аварии стали четверо детей, ещё семь получили травмы.
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