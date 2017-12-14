СМИ: Минтранс рекомендовал правительству отправить главу Росавиации в отставку

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СМИ: Минтранс рекомендовал правительству отправить главу Росавиации в отставку

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Александр Нерадько.  Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Сообщается, что поводом для этого стала информация от прокуратуры о нарушениях в работе ведомства.

Министерство транспорта РФ направило в правительство представление о снятии с должности главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщает RNS со ссылкой на два источника.

— Недавно было направлено представление в правительство об отставке Нерадько, — отметил один из них, добавив, что документ подписан лично министром транспорта Максимом Соколовым.

Источник добавил, что решение было принято после получения письма Генпрокуратуры на имя министра. В представлении Генпрокуратуры в адрес Минтранса говорилось о нарушениях в работе Росавиации по ситуации с "ВИМ-авиа". По мнению прокуроров, ведомство лишь формально вело сертификационный и лицензионный контроль за работой авиакомпании.

Минтранс и Росавиация от комментариев пока отказались.

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