Пентагон подтвердил перехват российских Су-25 в небе над Сирией

Как сообщили в Пентагоне, военные США перед перехватом российских штурмовиков несколько раз пытались связаться с пилотами.

Представитель американского оборонного ведомства Эрик Пэхон подтвердил, что истребители ВВС США перехватили два российских самолёта Су-25 в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство ТАСС.

— 13 декабря два российских самолёта Су-25 залетели в координируемое коалицией США воздушное пространство восточного берега реки Евфрат недалеко от сирийского Бу-Кемаля и были незамедлительно перехвачены двумя F-22 Raptor, осуществляющими прикрытие с воздуха наземных сил партнёров, проводящих операции по разгрому ИГИЛ*, — заявил Пэхон.

В Пентагоне сообщили, что в момент перехвата военные США несколько раз пытались связаться с российскими пилотами по специальному каналу для предотвращения конфликтов, чтобы те покинули пространство.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.