ФИФА получила от WADA новые данные о допинг-пробах российских футболистов

Отмечается, что, в случае доказательства вины отечественных игроков в нарушении антидопинговых правил, к ним применят санкции.

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила получение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных о российских футболистах. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Речь ведётся о данных из базы московской антидопинговой лаборатории, бывший руководитель которой Григорий Родченков заявил, что десятки футболистов были частью "государственной допинг-программы".

В ФИФА отметили, что продолжат расследование "в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям" и ожидают дополнительной информации от представителей Всемирного антидопингового агентства в ближайшие месяцы.

Также в Международной федерации футбола добавили, что, если в отношении кого-то из спортсменов найдётся достаточно доказательств употребления запрещённых веществ, в таком случае к нему будут применены "соответствующие санкции".

Ранее заместитель главы Правительства РФ Виталий Мутко заявил, что российский футбол полностью открыт для ФИФА и WADA и властям страны нечего скрывать.