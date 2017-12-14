Минобороны РФ опровергло сообщения о перехвате российских штурмовиков в Сирии

По данным военного ведомства, самолёты ВКС РФ прикрывали с неба гуманитарную колонну, когда к ним подлетели американские истребители.

Минобороны России опровергло сообщения ряда западных СМИ о том, что американские истребители F-22 совершили перехват двух российских штурмовиков Су-25, якобы вылетевших за свою зону ответственности над восточным берегом Евфрата в Сирии. Как отметили в российском военном ведомстве, самолёты ВКС РФ не совершали подобного манёвра, а американские пилоты своими действиями создавали помехи их работе.

— Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Тринадцатого декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25, — говорится в сообщении Минобороны России.

Отдельно отмечается, что истребители США покинули район лишь после того, как российский истребитель Су-35С, выполнявший прикрытие штурмовиков, резко снизился с высоты около 10 000 метров к одному из F-22 с задней полусферы.