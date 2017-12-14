Евросоюз продлил санкции в отношении России

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Евросоюз продлил санкции в отношении России

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Фото: REUTERS/Srdjan Zivulovic

Главы государств — членов Европейского союза одобрили решение о продлении ограничений в отношении России на шесть месяцев. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Документ об увеличении срока действия санкций в отношении России появится на следующей неделе.

Отмечается, что решение о продлении антироссийских санкций было принято после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о реализации минских договорённостей.

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