Евросоюз продлил санкции в отношении России

Главы государств — членов Европейского союза одобрили решение о продлении ограничений в отношении России на шесть месяцев. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 декабря 2017 г.

Документ об увеличении срока действия санкций в отношении России появится на следующей неделе.

Отмечается, что решение о продлении антироссийских санкций было принято после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о реализации минских договорённостей.