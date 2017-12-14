В результате перестрелки в Испании погибло три человека

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В результате перестрелки в Испании погибло три человека

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Полицейская машина Испании. Фото: © REUTERS

Полиция считает, что преступник имеет отношение к ограблению испанской фермы, во время которого пострадали два человека.

Как минимум три человека стали жертвами перестрелки в испанском районе Бахо-Арагон. Как сообщает агентство Europa Press, среди погибших — двое сотрудников Гражданской гвардии Испании.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, открывший стрельбу злоумышленник является тем же, кто пятого декабря ограбил ферму в Альбалате-дель-Арсобиспо. Во время ограбления пострадали два человека.

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