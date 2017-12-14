В результате перестрелки в Испании погибло три человека

Как минимум три человека стали жертвами перестрелки в испанском районе Бахо-Арагон. Как сообщает агентство Europa Press, среди погибших — двое сотрудников Гражданской гвардии Испании.
#ÚLTIMAHORA | Un total de tres personas muertas, dos de ellos guardias civiles, en un tiroteo entre Andorra y Albalate https://t.co/l01Hr7BG3v pic.twitter.com/71SJJ5nzLd— Europa Press (@europapress) 14 декабря 2017 г.
По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, открывший стрельбу злоумышленник является тем же, кто пятого декабря ограбил ферму в Альбалате-дель-Арсобиспо. Во время ограбления пострадали два человека.
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