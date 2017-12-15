Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, назвавшему Путину проблемы отрасли

Как отметили в ведомстве, после внесения поправок в закон о рыболовстве с помощью инвестиционных квот планируется обновить 40–50% мощностей рыбопромыслового флота, а также построить около 15 береговых фабрик.

Росрыболовство рассказало о текущем положении дел в отрасли после выступления на пресс-конференции Владимира Путина председателя совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба. Директор обратил внимание президента на ограничения для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также пожаловался на высокие цены на рыбопродукцию в России.

В свою очередь, в ведомстве отметили, что после внесения поправок в закон о рыболовстве, подписанный президентом в июле 2016 года, отрасль будет реформирована.

— Для того чтобы рыбопромышленники начали инвестировать в развитие инфраструктуры, в устаревающий физически и технологически флот, в развитие современной переработки, нужен именно экономический стимул, не административный рычаг,— сообщили РИА "Новости" в Росрыболовстве.

По словам чиновников, произойдёт кардинальное изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности, выпуск продукции с высокой добавочной стоимостью. А главной новацией является "новый механизм господдержки обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса".

Также в ведомстве добавили, что благодаря инвестиционным квотам обновится 40–50% мощностей рыбопромыслового флота и построят около 15 береговых фабрик, которые должны отвечать современным мировым стандартам переработки рыбной продукции.