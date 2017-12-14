В Канаде разбился вертолёт, есть жертвы

Все погибшие в результате падения вертолёта являлись сотрудниками энергетической компании Hydro One, базирующейся в Онтарио.

В результате крушения вертолёта в канадской провинции Онтарио погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Report 24 Canada.

Отмечается, что разбившийся вертолёт принадлежит энергетической корпорации Hydro One, на борту находились её сотрудники. Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также руководство Hydro One.

— Трагические новости из восточного Онтарио. Мои глубочайшие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе возле Твида, — написал Трюдо на своей странице в "Твиттере".

Tragic news from eastern Ontario today. My deepest condolences to the loved ones of those killed in the helicopter crash near Tweed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 14 декабря 2017 г.

— Мы глубоко опечалены тем, что в результате инцидента с одним из наших вертолётов погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы со своими семьями и коллегами, — сообщается в заявлении Hydro One.

We are deeply saddened to confirm an incident involving one of our helicopters in the Tweed area has resulted in four employee fatalities. Our thoughts and prayers are with their families & colleagues at this time. — Hydro One (@HydroOne) 14 декабря 2017 г.

Представитель местного совета безопасности по транспорту заявил, что на месте крушения работает команда следователей. Причины падения вертолёта устанавливаются.