В Канаде разбился вертолёт, есть жертвы

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В Канаде разбился вертолёт, есть жертвы

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Вертолёт. Фото: © REUTERS

Все погибшие в результате падения вертолёта являлись сотрудниками энергетической компании Hydro One, базирующейся в Онтарио.

В результате крушения вертолёта в канадской провинции Онтарио погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Report 24 Canada.

Отмечается, что разбившийся вертолёт принадлежит энергетической корпорации Hydro One, на борту находились её сотрудники. Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также руководство Hydro One.

— Трагические новости из восточного Онтарио. Мои глубочайшие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе возле Твида, — написал Трюдо на своей странице в "Твиттере".

— Мы глубоко опечалены тем, что в результате инцидента с одним из наших вертолётов погибли четыре сотрудника. Наши мысли и молитвы со своими семьями и коллегами, — сообщается в заявлении Hydro One.

Представитель местного совета безопасности по транспорту заявил, что на месте крушения работает команда следователей. Причины падения вертолёта устанавливаются.

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