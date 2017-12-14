Адвокат организаторов теракта в метро Петербурга сообщил о задержании их отца

По словам защитника обвиняемых, местонахождение Ахрала Азимова на данный момент неизвестно.

Адвокат Дмитрий Динзе, который осуществляет защиту фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, сообщил, что отец обвиняемых был задержан в Москве.

— Сегодня в 8:00 утра Ахрала Азимова задержали и доставили в Кунцевское ОВД, туда звонили его адвокаты узнать, что с ним, нам ответили, что его повезут в суд, однако на данный момент его местонахождение неизвестно, — сообщил ТАСС защитник.

По мнению адвоката, задержание может быть связано с депортацией Ахрала Азимова в Киргизию.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене произошёл теракт. В результате взрыва погибло 15 человек, более 100 пострадали. Как ранее писал Лайф, шести фигурантам дела продлили срок ареста. По данным следствия организатором теракта является Аброр Азимов, а помогал ему в подготовке взрыва его старший брат Акрам Азимов.