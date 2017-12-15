Прототипом бластера принцессы Леи в "Звёздных войнах" стал советский пистолет

Реквизиторы фильма обратили внимание на оружие советского конструктора из-за его изящного дизайна, благодаря которому пистолет хорошо смотрелся в руках актрисы Кэрри Фишер.

В эпизоде "Новая надежда" оригинальной трилогии фильма "Звёздные войны" прототипом оружия принцессы Леи стал советский пистолет, созданный конструктором Владимиром Марголиным. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал "Концерн Калашников".

Отмечается, что созданный единственным в истории слепым конструктором стрелкового оружия пистолет реквизиторы фильма выбрали за счёт его изящности и размера. Именно это оружие хорошо смотрелось в небольших руках миниатюрной Кэрри Фишер, которая сыграла знаменитую космическую принцессу.

Советский конструктор Владимир Марголин потерял зрение в возрасте 18 лет, однако это не помешало ему самостоятельно выучиться на инженера. Во время Великой отечественной войны Марголин занимался ремонтом винтовок, а после её окончания занялся изготовлением спортивного оружия и создал свою знаменитую модель — пистолет Марголина МЦ.