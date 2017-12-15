ООН: Более 10 млн жителей Йемена угрожает голод

По данным организации, ухудшающаяся гуманитарная ситуация связана с продолжительным конфликтом в республике.

ООН сообщила об угрозе массового голода, которая захватывает треть районов Йемена. В зоне риска находятся 10,4 миллиона жителей Республики, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Фархан Хак.

— Треть округов Йемена находятся в большой опасности. Люди не знают, где добыть пищу. В результате этого они ещё больше уязвимы для болезней, — подчеркнул Хак.

Он также отметил, что стремительное ухудшение гуманитарной ситуации в Йемене связано из-за продолжительного военного конфликта, а также из-за ограничений на ввоз продуктов, необходимых для выживания людей в стране. Кроме того, представитель генсека ООН сообщил о высоком уровне детской смертности, которая напрямую связана с голодом.

ООН призвала Саудовскую Аравию, поддерживающую правительство в йеменском конфликте, не создавать препятствий доставке гуманитарной помощи.