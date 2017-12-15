Совет Федерации назначит дату выборов президента на 18 марта

Согласно регламенту работы Совфеда решение о назначении выборов российского президента принимается большинством голосов сенаторов.

Голосование сенаторов на пленарном заседании Совета Федерации 15 декабря должно окончательно утвердить 18 марта 2018 года как дату проведения выборов нового президента России.

Как сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, для обсуждения данного вопроса перед предстоящим заседанием Совфеда была приглашена глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Отметим, после принятия решения в течение пяти дней постановление Совфеда должно быть опубликовано. Таким образом, до 20 декабря сразу после публикации документа избирательная кампания считается официально открытой.

Как ранее сообщал Лайф, 14 декабря стало известно, что один из вероятных кандидатов на пост президента Владимир Путин намерен баллотироваться не от партии, а как самовыдвиженец.