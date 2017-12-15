Приговор бывшему министру Алексею Улюкаеву огласят в Москве

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря огласит приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Сторона обвинения потребовала в качестве наказания для экс-главы Минэкономразвития 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, по мнению прокуроров, Алексей Улюкаев должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. А также гособвинители попросили суд лишить бывшего министра всех должностей и наград и наложить ограничения на работу Улюкаева на госслужбе после его освобождения.

В свою очередь? сторона защиты настаивает на оправдательном вердикте суда. Согласно заявлению экс-министра, он стал жертвой провокации со стороны Сечина. Якобы главы "Роснефти" обещал подарить ему вино в честь завершения сделки по приватизации "Башнефти", но в подаренной сумке откуда-то оказались деньги.

Напомним, Алексей Улюкаев стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России. Следствие выяснило, что он требовал взятку за положительное решение по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".