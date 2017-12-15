В Москве арестована замглавы Росимущества

В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина, которую подозревают в хищении средств. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Сообщается, что Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей. Паткина причастна к хищению 150 миллионов рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.
Как стало известно, заместителя главы Росимущества задержали 10 декабря. Её задержание связано с уголовным делом по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которое возбудили в августе 2017 года.
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