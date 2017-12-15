Белый дом поддержал решение ослабить госрегулирование Интернета

Таким образом, в администрации Трампа выступили за отмену принципа "сетевой нейтральности", действовавшего при правлении Барака Обамы.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс заявила на брифинге журналистов, что в администрации президента США поддержали решение федеральной комиссии по связи (ФКС) отменить принцип "сетевой нейтральности".

— Администрация поддерживает усилия ФКС по отмене обременительных правил. И в то же время Белый дом, безусловно, всегда поддерживал и будет поддерживать свободный и справедливый Интернет, — сказала пресс-секретарь Трампа.

По "старым" правилам, установленным в 2010 году администрацией Барака Обамы, провайдеры не могли блокировать сайты или применять карательные меры против любого интернет-трафика. Согласно новой концепции, интернет-провайдеры получат большую свободу, которая даёт право затруднять пользователям доступ к определённым ресурсам в Сети.

Несмотря на заявления Белого дома о "свободном и независимом Интернете", многие жители США относятся к отмене принципа "сетевой нейтральности" с недоверием. Это подтверждают опросы населения Штатов, в которых люди опасаются, что столкнутся с ограничениями в Сети.