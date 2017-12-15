Греф обещает в 2020 году выплатить акционерам триллион рублей дивидендами

Согласно новой стратегии Сбербанка, через три года прибыль организации увеличится в более чем 1,8 раза.

Сбербанк планирует к 2020-му выплатить акционерам дивидендами 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил председатель правления организации Герман Греф во время представления в Лондоне новой "Стратегии 2020", согласно которой организация намерена увеличить свою прибыль до триллиона рублей.

— Триллион рублей чистой прибыли по МСФО Сбербанка в 2020 году и триллион рублей дивидендов, которые мы заплатим нашим акционерам в течение трёх лет, итого два триллиона. Если мы выполним все свои планы, мы сможем платить дивиденды 50% и выше, — рассказал Греф.

Однако, несмотря на заявления Грефа, глава отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков считает, что российское правительство имеет аргументы, благодаря которым дивидендные выплаты до 50% от прибыли Сбербанка могут производиться уже в 2018 и 2019 годах. Волков считает, что такое решение положительно скажется на конкуренции в банковском секторе.