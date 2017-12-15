Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Разговор президентов России и Соединённых Штатов состоялся по инициативе американской стороны.

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств затронули вопросы развития двусторонних отношений, однако главной темой разговора стала ситуация в кризисных точках в мире. В частности, проблема ядерной программы КНДР, сообщили в пресс-службе Кремля.

— По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, лидеры России и США условились продолжать контакты для решения данных вопросов.