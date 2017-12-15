Минобороны сообщило о разведывательной активности у российских границ

По меньшей мере четыре раза за прошедшие семь дней российские истребители поднимались в воздух для перехвата разведывательных аппаратов у границ России. Данная статистика приведена в инфографике, которую публикует официальный печатный орган Минобороны, газета "Красная звезда".
По данным российского военного ведомства, разведку у границ РФ осуществляли 22 летательных аппарата и три корабля.
В то же время отмечается, что нарушений воздушного или территориального пространства России допущено не было.
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