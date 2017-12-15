Начальник британского Генштаба назвал модернизацию флота РФ угрозой для НАТО

По мнению главного маршала авиации Стюарта Пича, от России может исходить угроза безопасности трансатлантических глубоководных кабелей.

Начальник британского Генштаба Стюарт Пич, с начала 2018 года приступающий к обязанностям председателя Военного комитета НАТО, выразил обеспокоенность в связи с модернизацией российского Военно-морского флота. Об этом сообщает газета Financial Times.

— Риски для нашего альянса продолжают возрастать. В ответ на угрозу, которая исходит от модернизации российского Военно-морского флота, как ядерных, так и обычных подводных лодок и кораблей, Великобритания и другие атлантические союзники по НАТО должны уделить первоочередное внимание миссиям и задачам в целях защиты морских коммуникационных линий, — заявил Пич.

По его словам, усиление Россией потенциала ВМФ представляет большую опасность, так как обрыв или уничтожение кабелей, пересекающих морское дно, "немедленно и катастрофически нарушит как международную торговлю, так и Интернет".