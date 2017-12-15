Совбез ООН планирует введение новых санкций против КНДР

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Совбез ООН планирует введение новых санкций против КНДР

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Совет безопасности ООН. Фото: © РИА Новости

Совет безопасности ООН проведёт сегодня заседание с участием глав МИД ряда стран по поводу введения новых санкций в отношении Северной Кореи. По данным РИА "Новости", обсуждение новых санкций инициировала Япония, которая в декабре является председателем Совбеза.

Сообщается, что в заседании примут участие глава МИД Японии Таро Коно, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а также их коллеги из Швеции, Украины и Великобритании. На встрече также выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Во время заседания планируется рассмотреть вопросы оказания на КНДР максимального давления с целью денуклеаризации Корейского полуострова. Также Япония планирует ввести дополнительные санкции в качестве ответа на дальнейшие провокации Пхеньяна.

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