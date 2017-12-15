Стала известна программа перевооружения РВСН на 2018 год

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН РФ) в 2018 году будут обеспечены более чем 20 пусковыми установками "Ярс". Об этом сообщает газета "Красная звезда".

— РВСН получат более 20 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования, — рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ планируют до 2027 года перевести все дивизии РВСН на новые ракетные комплексы пятого поколения.