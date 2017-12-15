Найденная в снегу погибшая звезда "Дома-2" боялась умереть от холода

Девушка настолько боялась мороза, что предпочитала зимой передвигаться исключительно на машине.

Бывшая участница "Дома-2" Мария Политова, которую обнаружили мёртвой в снегу в Подмосковье, в одном из своих интервью для телепроекта рассказала о том, что среди самых больших её страхов холод и возможность умереть от обморожения.

— Я страшно боюсь холода и могу замёрзнуть почти насмерть, даже если до метро два шага, — рассказала Политова.

По словам экс-участницы реалити-шоу, из-за своего страха замёрзнуть насмерть она предпочитала в холодную погоду передвигаться на автомобиле, называя свою машину не роскошью, а средством выживания. Напомним, именно смерть от переохлаждения называют в качестве одной из возможных причин гибели 30-летней Политовой.

Кроме того стало известно, что Мария увлекалась эзотерикой и верила в жизнь после смерти. Девушка считала, что человеческая душа после смерти её физической оболочки способна переселяться в другие тела.

— У нас существует большая духовная семья, путешествующая из одной жизни в другую. И неважно, сколько столетий прошло и сколько жизней ты прошёл, — одна и та же душа может являться каждый раз в новой роли, — поделилась Мария.

Напомним, в начале декабря молодой человек Марии Политовой сообщил о пропаже девушки, которая ушла из дома, оставив мобильный телефон. Вскоре в СМИ появилась информация, что пропавшая экс-участница шоу неоднократно наблюдалась у психиатра по поводу депрессии.

Позже, уже во время её активных поисков, в Щёлковском районе Подмосковья было обнаружено тело Марии, которое находилось в снегу возле коттеджей.