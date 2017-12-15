Главарь банды похитителей кедровых орехов осуждён на 15 лет лишения свободы

Как установил суд, пятеро преступников неоднократно совершали разбойные нападения на хабаровских предпринимателей.

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых местных жителей, совершивших ряд грабежей, разбоев и вымогательств на территории региона. Примечательно, что главной ценностью для преступников были кедровые шишки.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в ноябре 2015 года 29-летний житель Комсомольска-на-Амуре организовал банду. В неё вошли четверо знакомых мужчин. Первое своё преступление они совершили в отношении местного предпринимателя, который занимался заготовкой кедровых орехов. Они похитили у него девять мешков с плодами, причинив ущерб почти на 90 тысяч рублей.

В дальнейшем, чувствуя свою безнаказанность, банда неоднократно приезжала на территорию заготовительного пункта "Колхоз Русановский", откуда под угрозой применения охотничьего оружия похитила более 3,3 тонны кедровых орехов и 14 мешков кедровых шишек. По данным следствия, общий ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.

По совокупности выявленных преступлений организатора банды приговорили к 15 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Четверо других участников банды приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 13 лет.