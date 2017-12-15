Власти США намерены защитить Украину от "российской пропаганды" в Сети

Законопроект, согласно которому Штаты будут укреплять украинскую кибербезопасность, одобрили все члены конгресса.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам единогласно поддержал законопроект, по которому Штаты будут помогать Украине вести борьбу с "российской дезинформацией и пропагандой".

На сайте комитета отмечается, что США поддерживают сотрудничество Незалежной и НАТО, и поэтому должны "способствовать усилиям Украины по укреплению кибербезопасности".

В законопроекте упоминается, как украинские власти в мае 2017 года жаловались, что "пророссийская пропаганда" и "операции в киберпространстве" угрожают национальной безопасности страны. Поэтому американские конгрессмены пришли к выводу, что необходимо поддержать Украину в её "противостоянии" с РФ в Сети.

Также в планах у комитета конгресса значится, что помощь Штатов будет направлена на снижение зависимости Киева от "российских информационных и телекоммуникационных технологий".