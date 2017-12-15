Billboard составил рейтинг лучших песен 2017 года

Издание Billboard опубликовало рейтинг лучших песен уходящего года. В список вошли 100 композиций, которые получили мировую популярность.

Топ-100 лучших композиций возглавила певица Селена Гомес со своим треком Bad Liar. На второй строчке расположилась песня Bodak Yellow американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би. Третье место заняла совместный хит Келвина Харриса и Фрэнка Оушена Slide.

Примечательно, что рекордсмен этого года по просмотрам в YouTube Despacito остался за тройкой призёров и занял четвёртое место.

Также в число самых главных песен года вышли композиции Imagine Dragons, The Killers, Бруно Марса, Дрейка, Кендрика Ламара, Лорд, Кеши, а также многих других.