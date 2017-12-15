Оппозиция Перу потребовала немедленной отставки президента страны

Поводом для этого послужил коррупционный скандал, в котором участвовали фирмы, связанные с главой государства Педро Кучински.

Перуанская оппозиция заявила, что президент страны Педро Кучински должен покинуть свой пост из-за причастности к коррупции. Об этом сообщает портал Peru21.

Перуанский лидер подозревается в том, что связанные с ним фирмы получили порядка 4,8 миллиона долларов за консультационные услуги от бразильской строительной компании Odebrecht. Сам Кучински категорически отвергает обвинения, подчёркивая, что ему нечего скрывать и он никогда не лоббировал интересы компаний.

По словам представителя оппозиционной партии "Народная сила" Даниэля Салаверри, президенту дан срок до конца дня, чтобы "оценить эту деликатную ситуацию и принять решение об отставке". Оппозиция Перу считает, что у Кучински просто нет иного выхода из-за представленных доказательств платежей, полученных от Odebrecht.

Отмечается, что нынешний глава государства Педро Кучински в случае продолжения расследования этой истории может повторить судьбу своего предшественника Ольянта Умала. Тот покинул свой пост в 2016 году из-за коррупции и по решению суда вместе с женой находится под стражей.