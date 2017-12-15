Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Как сообщили в МЧС, шлейф пепла распространился на 50 километров с учётом направления ветра.

Расположенный на Камчатке вулкан Карымский выбросил в воздух столб пепла на высоту 2,5 километра. Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, шлейф пепла распространился на десятки километров. Населённых пунктов на его пути нет, а туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. В настоящий момент вулкану присвоен "оранжевый" (высокий. — Прим. ред.) код авиационной опасности.

— Утром 15 декабря по спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) на вулкане Карымский зафиксирован пепловый выброс на высоту до 2500 метров. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился на 50 километров в восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива, — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, вулкан Карымский находится в восточной части камчатского полуострова Камчатка в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана превышает 1400 метров. Карымский вулкан является действующим, его извержение началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор.