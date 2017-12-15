Чёрный "Золотой глобус". СМИ сообщили о сговоре актрис на вручении кинопремии

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Чёрный "Золотой глобус". СМИ сообщили о сговоре актрис на вручении кинопремии

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Фото: © REUTERS

Актрисы, номинированные на кинопремию "Золотой глобус", могут придти в нарядах черного цвета, тем самым поддерживая акцию против сексуального насилия.

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