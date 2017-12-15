Трамп поблагодарил Путина во время телефонных переговоров

Читайте также

Трамп поблагодарил Путина во время телефонных переговоров

12

Президент России Владмир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Американский президент позитивно оценил слова российского лидера об экономических успехах Белого дома.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу России Владимира Путина во время телефонных переговоров. Причиной такого жеста стали слова российского лидера во время ежегодной пресс-конференции об экономических успехах США, которых добилась команда Трампа. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

— Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции, — сообщила Сандерс.

Впрочем, представитель Белого дома не уточнила, какие именно высказывания Путина понравились Трампу.

Как ранее сообщал Лайф, по инициативе властей США состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств затронули вопросы развития двусторонних отношений, однако главной темой разговора стала ситуация на Корейском полуострове.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!